Калуга, 28 августа, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Калужской области в окрестностях деревни Екатериновка Жуковского района загорелся участок лесного массива общей площадью 10 га. В тушении пожара приняли участие 71 человек и восемь единиц спецтехники, сообщили 28 августа корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Возгорание лесной подстилки

По данным МЧС, вероятность распространения лесного пожара на деревню была незначительной и эвакуацию жителей не проводили. Однако спасателям потребовалось порядка двух часов на локализацию пожара. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

Напомним, в 2017 году в калужских лесах произошло девять пожаров на общей площади 7,35 га. Все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения и крупных возгораний не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 500 га леса охватил огонь в Петушинском районе Владимирской области 25 августа 2018 года. Спасатели в течение суток боролись с пожаром. Возгорание удалось ликвидировать вечером 26 августа. Общая площадь активного тления составила 300 га. В работах принимали участие 336 человек и более 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8, два самолета Ил-76 и вертолет Ка-32.

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