Ярославль, 28 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля возглавит Александр Трудоношин. Это информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля

На этом посту Александр Трудоношин сменит Георгия Гудыму, который был главой всего неделю.

Александр Трудоношин работал начальником управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля. С 1993 по 2013 годы служил в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. В настоящее время он является директором по безопасности аэропорта «Туношна».

Как пояснил Александр Трудоношин корреспонденту ИА REGNUM, к своим новым обязанностям он приступает с 29 августа.