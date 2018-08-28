Калуга, 28 августа, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области за семь месяцев 2018 года судебные приставы взыскали с должников более 54,5 млн рублей исполнительского сбора, что на 24,5 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 28 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Судебный пристав

По её словам, многие граждане не спешат оплачивать долги в добровольном порядке, не задумываясь о возможных последствиях. Однако даже небольшие неоплаченные задолженности: по штрафам ГИБДД, налоговым платежам или взносам в пенсионный фонд могут стать причиной штрафных санкций в виде исполнительского сбора.

Между тем, согласно статье 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве», исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в установленный срок.

«Сумма исполнительского сбора устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тыс. рублей с физических лиц и 10 тыс. рублей с должника-организации. Таким образом, даже, казалось бы, пустяковый пятисотрублевый штраф может обернуться трехкратным увеличением долга. В случае же неисполнения исполнительного документа неимущественного характера сумма исполнительского сбора с юридического лица — 5 тыс. рублей, а с должника-организации — 50 тыс. рублей», — напомнила Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сумма штрафов и задолженностей, взысканная калужскими судебными приставами, увеличилась на 400 млн рублей и составила 2 млрд 756 млн рублей. Из них 2 млрд взысканы в пользу граждан и юридических лиц, а более чем 700 млн рублей поступили в консолидированный бюджет. В 2017 году калужскими приставами было возбуждено более 400 тыс. исполнительных производств, что на треть больше, чем в 2016 году. При этом доля производств, оконченных в 2017 году фактическим исполнением, возросла на 48 тыс. или на 26% по сравнению с уровнем 2016 года.

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