Пермь, 28 августа, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» проводит кастинг на роль кота для спектакля по пьесе известного ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Лейтенант с Инишмора», сообщает 28 августа корреспондент ИА REGNUM.

Umosta.perm.ru Театр у Моста

Кот по кличке Малыш Томас, по сути, является главным действующим персонажем произведения, его исчезновение приводит к невероятным событиям.

Главное требование к артисту, подчеркивают в театре, — это покладистость: кот должен выйти на сцену и попробовать корм из рук одного из артистов, исполняющего роль ирландского террориста Падрайка.

Спектакль будет показан 8 и 9 сентября в преддверии Третьего международного фестиваля Мартина Макдонаха, который состоится в Перми в первых числах октября.

Напомним, Пермский театр «У Моста» является первооткрывателем для России творчества крупнейшего современного драматурга Мартина Макдонаха. Впервые в стране здесь была поставлена его пьеса «Сиротливый запад». С тех пор Макдонах приобрел огромную популярность. В России спектакли по его произведениям были поставлены более сотни раз.