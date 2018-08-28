Москва, 29 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Его утвердили на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2009 году. С инициативой принятия соответствующей резолюции выступила Республика Казахстан. Датой Дня выбрали день закрытия в 1991 году Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Ядерный взрыв

Семипалатинский полигон — первый и один из крупнейших ядерных полигонов в СССР. С 1949 по 1989 годы на нём провели не менее 468 ядерных испытаний, в которых взорвали более 600 ядерных и термоядерных устройств. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных в период с 1949 по 1963 годы, в 2,5 тыс. раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний. Именно эти 224 взрыва обусловили радиационное загрязнение всей восточной части территории Казахстана.

В 1989 году казахстанский общественный деятель Олжас Сулейменов создал движение «Невада — Семипалатинск», объединившее жертв ядерных испытаний по всему миру. В октябре того же года на полигоне был осуществлен последний взрыв. Спустя еще два года его закрыли.

Самым крупным термоядерным зарядом за всё время испытаний в мире стала советская «Царь-бомба». Её сбросили с самолёта в 1961 году на ядерном полигоне «Сухой Нос» (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Результаты превзошли все ожидания: взрывная волна обежала вокруг земного шара трижды, поднялся «гриб» высотой почти 64 километра и диаметром около 40 километров. Вспышку видели в Норвегии, Гренландии и даже на Аляске. Взрыв бомбы стал для СССР веским аргументом в международной политике. По одной из версий, именно ядерный потенциал «Царь-бомбы» помог мирно разрешиться в 1962 году Карибскому кризису.

За последние семь десятилетий от южной части Тихого океана до Северной Америки, от Центральной Азии до Северной Африки было проведено свыше 2 тыс. ядерных испытаний. Они нанесли ущерб некоторым из самых незащищенных народов и нетронутых экосистем в мире. Для того, чтобы ни одно государство не могло провести еще одно испытание, необходимо, чтобы Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ратифицировали 44 государства. Сейчас это сделали 36 стран. Из оставшихся восьми Договор не подписали Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали — США, Китай, Египет, Израиль и Иран.