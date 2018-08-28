Берлин, 28 августа, 2018, 10:07 — ИА Регнум. После массовых беспорядков в немецком городе Хемниц протестные выступления против мигрантов перекинулись на Дюссельдорф, передает немецкий канал N-TV 27 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Перед зданием местного парламенте в Дюссельдорфе собрались около полутора сотен противников миграционной политики немецких властей. Против них вышли левые активисты. Федеральные и местные власти единодушно осудили выступления в Хемнице и Дюссельдорфе.

«Отвратительно, когда правые экстремисты в сети призывают к насилию. Мы не допустим, чтобы имидж нашей страны был разрушен хаосом», — заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели от рук мигрантов жителя Хемница тысячи людей вышли на улицы 26−27 августа и устроили беспорядки. Полиция применила водометы для разгона протестующих, несколько человек получили ранения.