Сеул, 28 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Необходимость проведения встречи на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном в последнее время ещё более возросла. Такое заявление на пресс-конференции в Сеуле сделал спикер администрации президента Ким Ый Гём.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

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По его словам, это связано с растущей напряженностью в отношениях между Соединенными Штатами и Северной Кореей, сообщает агентство Ренхап.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа высокопоставленные чиновники Северной Кореи подтвердили возможность проведения третьего саммита между лидерами Корейского полуострова в Пхеньяне в сентябре 2018 года.

Напомним, отношения между КНДР и Южной Кореей значительно улучшились с начала 2018 года. Результатом стала встреча глав двух государств и обсуждение ими дальнейших шагов по снятию напряженности. Второй межкорейский саммит на высшем уровне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын провели в южнокорейском Пханмунджоме в мае 2018 года.