Ватикан, 28 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. 11-страничное письмо архиепископа Карло Марии Вигано, обвиняющего папу римского Франциска в сокрытии злоупотреблений кардинала Теодора МакКаррика, — дурной симптом, который всегда возникает, когда в Ватикане сменяется порядок. Об этом пишет испанская газета El País 28 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Деструктивный потенциал этого заявления без ожидаемого ответа папы, потребовавшего расследовать все дела, еще не известен. Но его рассчитанная публикация и стиль подтверждают возобновление войны, которая может окончательно объединить противников Франциска, больше интересующихся властью, нежели идеологией или насилием, которое обсуждается сейчас и замалчивается, когда можно было бы действовать.

Карло Мария Вигано, автор этой обвинительной статьи, всегда демонстрировал нестабильность. Сложный характер, склонность к интригам (он был причиной возникновения «Ватиликс») и лжи. Когда Бенедикт XVI решил отправить его в США в качестве нунция, чтобы отдалить от Ватикана, Вигано написал письмо о том, что у него есть недееспособный брат и это мешает занять ему эту должность. Оказалось, что брат долгое время жил в Чикаго и не разговаривал с ним из-за денежного спора.

Несмотря на свою биографию, архиепископ не смог бы в одиночку подготовить нападение на понтифика, которое свергло бы его с престола. Франциск сильно укрепился в последнее время посредством назначений в коллегию кардиналов. «Они превратили цыпленка в ворона», сыронизировал историк церкви Альберто Меллони.

Вне зависимости от справедливости обвинений, проблема затрагивает занимающих очень высокие посты в церкви: ожидающего суда в Австралии кардинала Джорджа Пелла, обвиненного в насилии над детьми; бывшего госсекретаря Ватикана Тарчизио Бертоне, участника многих скандалов; Лусио Анхеля Вальехо Бальду, секретаря Ватиканской префектуры по экономическим вопросам или собственно противников папы, среди которых последний префект Конгрегации доктрины веры Герхард Мюллер или бывший глава Банка Ватикана Этторе Готти Тедески. Когда они напряженно работали, были полезны, но теперь они дискредитированы собственными словами.

Вигано имеет большой опыт заговоров. Он начал с «Ватиликс», собрал массу потенциально опасной информации, и было бы неудивительно, если бы он предъявил еще больше документов. Никто не сомневается, что в этой атаке участвовали несколько человек, в том числе цифровые ультраконсервативные СМИ США, с которыми он мог сблизиться во время поездки за океан. Ватикан надеется, что обвинения исчезнут сами по себе. Но все было тщательно разработано. Письмо было переведено на английский, французский и испанский и было направлено напрямую в круг традиционалистов, чтобы нанести как можно больше вреда.

Эпицентр войны против папы находится в традиционалистском течении американской церкви, связанного с кружком Tea Party и мощными медиа-кругами, близкими к Стиву Бэннону (сотруднику администрации президента США Дональда Трампа, — прим. ИА REGNUM ), который поддерживает популистские движения в Риме и Ватикане. Брак по расчету религиозных правых — американских и европейских, — оставшихся без сильного духовного лидера в Ватикане, который защитил бы их. Или, по крайней мере, не давал бы постоянно атаковать вопросами о миграции и неравенстве. Коктейль с добавлением мощного кликбейта, высокая доза лжи и инвестиции в такие порталы как LifeSite, Catholic Register или Breitbart. Кроме того, после отставки Бенедикта XVI вирулентность атак возросла с осознанием того, что повышение давление может привести к свержению Папы. В этот понедельник (27 августа) первые реакции, очевидно, прозвучали от самих лидеров мятежа.

Первым стал кардинал Рэймонд Бёрк, командующий в этой войне, униженный в предыдущих столкновениях с Франциском, в нелепой борьбе в Мальтийском ордене: «Заявления, сделанные архиепископом Карло Марии Вигано, должны восприниматься очень серьезно теми, кто несет ответственность за Церковь. Каждое заявление должно быть подвергнуто расследованию в соответствии с процессуальным законом, утвержденным Церковью».

Затем голос подал первый советник нунция в Соединенных Штатах, француз Жан-Франсуа Лантом, который поддержал обвинения в Catholic News Agency. Однако папа римский предпочел отмолчаться и предложил журналистам самим сделать выводы, опираясь на «профессиональную зрелость». Выход не ортодоксальный, но пока что эффективный. «Это был лучший ответ, который он мог бы дать в тот момент», — говорит близкая к папе персона. Но война еще не окончена.

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