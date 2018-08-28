Красноярск, 28 августа, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали 12 лесных пожаров на общей площади 300,5 га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 августа, в региональном министерстве лесного хозяйства. По состоянию на 09:00 (местн.) 28 августа в крае действуют 54 лесных пожара на общей площади 269,26 тыс. га.

Лесной пожар

По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания в лесах возникли из-за гроз и по вине местного населения. Ситуация находится под контролем, населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает, подчеркнули в минлесхозе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, утром 27 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 55 лесных пожаров на общей площади 269,78 тыс. га. В лесах региона действует режим ЧС.