Манчестер, Великобритания, 28 августа, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Третий забитый гол «Тоттенхэма» убил игру, заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгромного поражения в третьем туре Английской Премьер-лиги, сообщает BBC.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Даже при счёте 0:2 каждый чувствовал, что один гол может переломить ход встречи, но третий забитый мяч «Тоттенхэма» убил игру», — сказал Моуринью.

По его словам, команда хорошо поработала на тренировках перед игрой, но проиграла матч с тактической точки зрения.

«Тоттенхэм» одержал разгромную победу в гостях над «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:0.