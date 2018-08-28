Москва, 28 августа, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, высказывающийся против реализации проекта «Северный поток — 2», пытается продвинуть «американские экономические и энергетические интересы» в Европе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам дипломата, власти США пытаются заставить ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры для продажи своего сжиженного голубого топлива.

Лавров добавил, что странам ЕС придется решать, какой газ покупать — российский или более дорогой американский.

Как передавало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — проект газопровода из РФ в Германию, протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км.

Читайте также: Лавров объяснил, зачем строят «Северный поток — 2»