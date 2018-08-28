Париж, 28 августа, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В течение полуторачасовой речи президент Франции Эммануэль Макрон основное внимание уделил Европе, Сирии, Ливии и Африке, сообщает France 24.

Никита Устинов ИА Красная Весна Эммануэль Макрон

Продвижение Европы. Эммануэль Макрон объявил, что он представит в ближайшие месяцы проект по укреплению безопасности в Европе, полагая, что ЕС больше не может полагаться исключительно на США. Глава Франции также подтвердил свое желание реформировать Европейский союз.

«Сегодня мы должны взять на себя ответственность и обеспечить безопасность и, следовательно, европейский суверенитет», — заявил президент.

Эммануэль Макрон отметил, что сохранение Сирии под властью Башара Асада было «фатальной ошибкой». «Франция не может назначить будущего лидера Сирии, но наш долг и в наших интересах обеспечить выборы, чтобы сирийский народ сам был в состоянии сделать это», — добавил глава Франции.

Стабилизировать Ливию. «Франция также преисполнена решимости добиться прогресса в Парижском соглашении об организации выборов в декабре в Ливии», — заявил Эммануэль Макрон.

«Будущие месяцы станут решающими в этом отношении, они потребуют нашей мобилизации поддержать работу специального представителя Генерального секретаря ООН Гассана Саламе, чтобы избежать разделения Ливии», — подчеркнул президент Франции.

Для главы государства «Африка не только собеседник Франции, это прежде всего союзник». Эммануэль Макрон добавил, что Африка должна участвовать в решении всех глобальных проблем. Он также подчеркнул важность образования и затронул тему африканской демографии.

Реформирование G7 и ВТО. Президент Франции хочет реформировать «Большую семерку» и укрепить диалог между клубом промышленно развитых стран: Китаем, Индией и странами Африки.

Франция примет на себя председательство в G7 в 2019 году.

В ноябре в Париже Эммануэль Макрон также предложил провести встречу между руководителями США, Европы, Китая и Японии для работы над реформой Всемирной торговой организации (ВТО).

«Правила мировой торговли неэффективны, но односторонние действия также не будут хорошим ответом», — добавил президент, имея в виду односторонние действия США против Китая и других стран.