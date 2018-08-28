Москва, 28 августа, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Государственные испытания снарядов с управляемым подрывом на БМПТ «Терминатор» пройдут в России в следующем году, заявил ТАСС управляющий директор «Научно-производственного объединения «Прибор» Юрий Набоков.

Черкасский Андрей ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

По его словам, в настоящий момент идет процесс подготовки. При этом «Терминатор» уже вел стрельбу такими снарядами на предварительных испытаниях, уточнил Набоков.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряды управляемого подрыва способны уничтожать живую силу противника, взрываясь над траншеями, за укрытиями или внутри зданий, занятых противником. Кроме того, снаряды такого типа эффективны против малых беспилотников и ракет.

В июне сообщалось, что НПО «Техмаш», входящее в госкорпорацию Ростех, завершает работы по созданию комплекса вооружения со снарядами управляемого подрыва.

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