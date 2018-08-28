Берёзовский, Свердловская область, 28 августа, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели обыски и выемку документов в двух коммунальных предприятиях города Берёзовский. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе ведомства.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

Отмечается, что оперативные мероприятия проводились в МУП «Водоканал» и управляющей компании «Горсвет».

"Проводились оперативно-розыскные мероприятия. По итогам проверки будут приняты процессуальные решения. После этого мы сможем подробнее прокомментировать это дело», — цитирует портал «Правда УРФО» слова представителя пресс-службы областного УФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в Ставрополе был задержан за получение взятки в размере более четырех миллионов рублей.

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