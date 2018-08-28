Курган, 28 августа, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Четверть педагогов в зауральских школах — люди пенсионного возраста, отмечают региональные СМИ накануне нового учебного года. В Курганской области также не хватает учителей, особенно математики и иностранных языков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор регионального департамента образования и науки Герман Хмелев.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

Ситуация с нехваткой педагогических кадров неудивительна, относительно нормально себя чувствуют в школе только пенсионеры, поскольку им не приходится жить на одну зарплату. Молодым специалистам, не имеющим стажа и категории, получать практически нечего, даже после грядущего с 1 сентября повышения зарплат, о котором так говорят в правительстве региона и городской администрации.

Согласно приложению к решению Курганской городской Думы, которое вступает в силу с началом учебного года, оклад учителя с высшим образованием, но без опыта работы составит 8896 рублей, учителя с первой категорией (ее можно получить только спустя два года преподавания в школе) — 9703 рубля, с высшей — 10 917 рублей. К этой цифре добавляется районный коэффициент 15%, который почти полностью «съедается» подоходным налогом.

При этом по поручению президента РФ Владимира Путина зарплата учителя должна равняться средней по региону. На бумагах так и есть — средняя зарплата учителей составляет около 22 тысяч. Но только на бумаге. Напомним, о разнице между реальной зарплатой и официальными цифрами ИА REGNUM сообщало ранее.

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Приглашая на работу вчерашних выпускников, завучи, как правило, говорят, что нужно набраться опыта, наработать стаж, и все будет хорошо. Однако по тому же положению разница между специалистом высшей категории и человеком, не имеющим ее вообще, составляет всего 2 тысячи, доплата за стаж через 5 лет работы принесет в учительский кошелек 200 рублей, через 10 — 400, через 15 — 600. Оплата за классное руководство — 40 рублей в месяц на одного ученика.

Стимулирующие выплаты учителю за его заслуги и качество выполненной работы устанавливаются администрацией школы, правда, с учетом мнения сотрудников: критерии оценки определяются коллективным договором. Молодой специалист, которому почти нереально соответствовать требуемым критериям, может получать в качестве поддержки доплату из стимулирующего фонда — ее сумма также устанавливается школой и нигде не регламентируется. В одной из курганских гимназий за ставку с четвертью начинающему учителю истории гарантируют 10 тысяч рублей в месяц и порядка 2−3 тысяч доплаты.

Напомним, накануне выборов президента РФ в Звериноголовском районе Курганской области разразился скандал, связанный с сокращением зарплат педагогов, урезанием льгот и невыплатой средств из стимулирующего фонда. Учителя устроили забастовку, результатом которой, в частности, стало смещение директора департамента образования и науки области Натальи Бобковой.

Герман Хмелев, сменивший Наталью Бобкову на посту руководителя ведомства, заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в этом году в школы региона придут работать порядка 200 молодых учителей. Однако многие из вчерашних студентов, полных энтузиазма и искренне желающих нести знания детям, очень быстро разочаровываются: как говорят сотрудники администрации школ (даже в селах, где выбор сфер труда практически отсутствует), мало кто из «новобранцев» работает дольше года, а многие выдерживают четверть или две. Таких называют «учителя-однодневки».

Чтобы не только привлечь молодежь к педагогическому труду, но и удержать ее в школе, администрация вернула отмененные в последние годы «подъемные» в сельских и городских школах в размере 100 тысяч рублей. За эту разовую выплату молодые учителя обязаны отработать в образовательном учреждении три года — иначе сумму придется вернуть. То есть 100 тысяч дается на три года в качестве бонуса к низкой зарплате — итого, молодой человек может рассчитывать на 150 тысяч в год за ставку учителя средней школы. Бонусом идет непонимание сверстников, бумажная работа, трудности общения с родителями учеников. Учительство в таких условиях становится подвигом.