Москва, 28 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Инсинуации о «российском вмешательстве» в выборы президента США начались после проигрыша в них Демократической партии для оправдания своего провала, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

"Инициировавшая ее (антироссийскую кампанию) демократическая администрация выборы проиграла и, вместо того, чтобы это признать и спокойно уйти, произвела на свет неких воображаемых «русских хакеров» в качестве виновников своего провала», — заявил Лавров.

По его словам, после этого демократы начали внедрять в сознание американской общественности направленный против победившего кандидата от Республиканской партии сюжет о несуществующем «сговоре с Россией».

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Министр отметил, что все эти два года Москва просит представить какие-либо подтверждающие факты «российского вмешательства», создать рабочую группу по кибербезопасности, однако от обмена мнениями в Вашингтоне уклоняются.

«Видимо, вести разговор по существу там не готовы», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на свои полномочия, американский спецпрокурор Роберт Мюллер «расследует» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, однако он не нашел каких бы то ни было соответствующих доказательств.

Спецпрокурор и его «расследование» используются Демократической партией США как инструмент давления на администрацию главы Белого дома, а не для выяснения истины.

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