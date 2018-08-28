Тюмень, 28 августа, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В Сочи 27 августа 2018 года трагически погиб начальник следственного управления УМВД по городу Тюмени Сергей Смирнов. Предварительная причина смерти 41-летнего полковника юстиции — внезапный инсульт, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Следователь перед смертью

На данный момент известно, что Сергей Смирнов отдыхал с семьёй в Краснодарском крае. После заплыва в море он почувствовал недомогание. Знакомые и сослуживцы отмечают, что ранее главный полицейский следователь Тюмени не жаловался на здоровье. Дата похорон будет назначена после доставки покойного из Сочи в Тюмень.

«Руководство и весь личный состав УМВД по Тюменской области выражают искренние соболезнования семье Сергея Леонидовича Смирнова и его родственникам», — сообщила пресс-секретарь Управления МВД России по городу Тюмени Мария Новопашина.

В социальных сетях региона искренне скорбят о безвременной кончине полковника юстиции Сергея Смирнова, говоря о нём как уважаемом, простом человеке, всегда готовом прийти на помощь.