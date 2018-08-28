Чита, 28 августа, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Размах золотодобычи в Забайкальском крае поразил двоих лётчиков-любителей из Белорусии, осуществляющих сейчас кругосветное путешествие на самолете Cessna 182T. Причём речь идёт не только о промышленной золотодобыче, но и местах, где орудуют чёрные копатели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта letim.by Зотовой прииск в Забайкалье

Своими впечатлениями об увиденном в процессе «кругосветки» председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер и призёр чемпионата страны по самолетному спорту Андрей Борисевич делятся в интернет-дневнике. В частности, в одной из глав — «По дороге от Читы до Тынды» — путешественники повествуют о том, что, пролетая над Забайкальем, они почти везде, по всему всему руслу реки, увидели огромное количество золотых приисков.

«Добыча золота было видно, что ведётся в промышленных масштабах и, насколько мы понимаем, это не только официальные прииски, но и чёрные копатели», — отметили путешественники, в доказательство опубликовав несколько фотографий.

Также они утверждают, что в этих глухих местах практически нет связи.

Напомним, в плане разработок золота Забайкалье считается весьма перспективным регионом: в общей сложности в крае открыто более 1000 месторождений, расположенных преимущественно на востоке в золото-молибденовом поясе. Вместе с тем незаконная добыча золота осуществляется в Балейском,Кыринском, Шелопугинском, Красночикойском, Тунгиро-Олёкминском, Могочинском и Тунгокоченском районах.

Недавно власти Забайкальского края вновь инициировали вопрос об ужесточении наказания за незаконную добычу драгоценных металлов. Речь идёт о поправках в Административный кодекс, в соответствии с которыми у чёрных копателей необходимо изымать оборудование и инструменты и увеличить штрафные санкции с 3−5 тысяч рублей до 200−500 тысяч рублей.