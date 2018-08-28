Каир, 28 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Египта ликвидировали пятерых вооруженных людей во время рейда на юге страны, сообщает 28 августа Al Jazeera.

Армия Египта

Преступники были ликвидированы после того, как открыли огонь по полицейским. Инцидент произошел в 350 км от Каира. У ликвидированных боевиков было изъято оружие и документы. Личности их пока не установлены.

Напомним, начиная с февраля 2018 года в Египте продолжается контртеррористическая операция, направленная на ликвидацию террористической угрозы на Синайском полуострове. В ходе нее было ликвидировано порядка 3 тыс. боевиков, около 300 сотрудников правоохранительных органов погибли.