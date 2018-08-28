Нью-Йорк, США, 28 августа, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Евгением Донским в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счётом 7:5, 6:4, 6:2.

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Во втором круге турнира Медведев встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который преодолел сопротивление испанца Томми Робредо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даниил Медведев стал первым российским теннисистом за последние пять лет, который выиграл два турнира за сезон.

Медведев выиграл турнир в американском Уинстон-Сейлеме. А ранее, в январе 2018 года, он стал победителем турнира в австралийском Сиднее.