Якутск, 28 августа, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Правительство РФ окажет поддержку семьям в регионах Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Два региона — Якутия и Чукотка — федеральной помощи не получат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

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Правительство РФ опубликовало перечень субъектов, которым в 2019 году будет оказана финансовая помощь для поддержки семей, в которых рождается третий и последующие дети. В числе регионов ДФО — получателей федеральной помощи Амурская область, ЕАО, Камчатка, Колыма, Приморье, Сахалин, Хабаровский край. Не получат федеральной поддержки Якутия и Чукотка.

В правительственном документе указано, что помощь будет предоставлена тем регионам, в которых наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

По данным Росстата, за первые четыре месяца Якутия стала одним из антилидеров по миграционным потерям — отрицательное миграционное сальдо в республике составило 1290 человек. Чукотка, даже при её крошечном населении, также прибыли не продемонстрировала — миграционный убыток оставил 61 человек.

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Не лучше и соотношение «смертность — рождаемость»: в Якутии умерших по итогам первых четырех месяцев 2018 года оказалось на 1663 больше, чем родившихся. На Чукотке умерло на 20 человек больше, чем родилось.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые четыре месяца Дальний Восток России продемонстрировал увеличение демографических потерь. Население ДФО уменьшилось сразу на 20 тыс. человек, при том, что за весь 2017 год потери составили 17,4 тыс. Во всех регионах ДФО количество уехавших больше числа прибывших, а смертность превышает рождаемость.

Отметим, что Якутия и Чукотка изначально не вошли в перечень регионов, между которыми в конце 2017 года распределялось финансирование на ежемесячные денежные выплаты семьям с тремя и более детьми.