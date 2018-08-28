Москва, 28 августа, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В России за январь-июль произвели 44 286 тыс. тонн дизельного топлива класса 5. Об этом говорится в официальном сообщении ФАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автозаправка

В сравнении с январём-июлем 2017 года прирост составил 2109 тыс. тонн или 5%. При этом на внутренний рынок было отгружено 21 770 тыс. тонн — на 1531 тыс. тонн или на 7,6% выше такого же периода 2017 года.

По данным ФАС, на внутренний рынок идёт 49% всего произведённого дизтоплива.

Запасы дизтоплива, по данным на 20 августа, составили 2405 тыс. тонн. Это на 128 тыс. больше уровня 2017 года.