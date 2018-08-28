Нью-Дели, 28 августа, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Первый пилотируемый индийский космический корабль может отправиться в космическую миссию с женщиной-космонавтом на борту. Об этом заявил индийский министр Джитендра Сингх, курирующий сферу освоения космоса, сообщает агентство Prensa Latina 27 августа.

Isro.gov.in Запуск индийской ракеты

По словам Сингха, Индийская организация космических исследований (ИСРО) называет ориентировочной планируемой датой запуска индийского корабля 2022 год. ИСРО уже много лет работает над технологиями для реализации этой задачи. Запуск корабля планируется с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш.

Первым индийцем в космосе стал Ракеш Шарма, летавший в космос на советском корабле «Союз» в 1984 году. Две американки индийского происхождения Сунита Уильямс и Калпана Чавла работали в американской комической миссии.