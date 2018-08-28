Дамаск, 28 августа, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Сотрудники предприятия по добыче мрамора и гранита после семилетнего перерыва приступили к работе в городе Рухейба в провинции Дамаск. Об этом, как передает ТК «Звезда», рассказал директор предприятия Билял Ханнам.

Vadim Indeikin Добыча мрамора

По его словам, мрамор используется в реставрационных работах и в отделке помещений, поэтому этот камень очень востребован в деле восстановления страны.

Ханнам также добавил, что местные жители, которые работают на предприятии, получают зарплату в районе 120 тысяч сирийских фунтов (около $235) в месяц.

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