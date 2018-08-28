Ингольштадт, Германия, 28 августа, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Компания Audi приостановила производство «заряженных» хетчбэков RS3, причиной подобного шага стало то, что автомобиль не соответствует новому стандарту WLTP, который вступает в силу с 1 сентября 2018 года. Об этом 27 августа сообщил портал CarAdvice.

order_242 Хэтчбэк Audi RS3

https://twitter.com/car_advice/status/1033944069393637376

Исчезновение RS3 из онлайн-конфигуратора заметили читатели издания. Представители автопроизводителя подтвердили информацию о приостановке выпуска модели для рынков ЕС и Австралии. В компании не считают это большой проблемой, поскольку запаса автомобилей, находящихся на складах дилеров, хватит на несколько месяцев. Ожидается, что производство модели будет возобновлено в начале 2019 года.

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Напомним, Audi RS3 — это полноприводный «заряженный» хетчбэк, в основе которого лежит модель A3. Автопроизводитель из Ингольштадта выпускает его с 2011 года, машины собираются на заводе, расположенном в немецком городе Неккарзульм.