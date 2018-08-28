Хабаровск, 28 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Хабаровскому краю сделало заявление о предварительных результатах расследования уголовного дела по факту убийства 10-летней девочки в селе Князе-Волконское, сообщается 28 августа на сайте ведомства.

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Происшествие произошло вечером 16 августа в селе Князе-Волконское. Девочка решила покататься на роликах, вышла из дома и пропала, после чего ее тело было обнаружено со следами насильственной смерти.

По горячим следам был задержан 15-летний злоумышленник, который в ходе следственных действий подробно рассказал детали преступления, в настоящее время он арестован и находится в СИЗО.

Вместе с тем в региональном следственном управлении СКР отмечают, что в ряде интернет-изданий размещалась информация, что к убийству причастны несколько лиц. На начальной стадии расследования отрабатывались несколько версий, в круг заподозренных попали несколько человек, однако их причастность, кроме 15-летнего обвиняемого, не подтвердилась — преступление совершил один человек, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемый рассказал, что был знаком с девочкой, в тот день он встретил ее на улице и на почве возникшей ссоры совершил убийство. Также следствием было установлено, что ранее подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с бродяжничеством, но позже исправился и в конце 2017 был снят с учета.