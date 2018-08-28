Николаев, Украина, 28 августа, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко нервно и грубо ответил на вопрос о невыполненных предвыборных обещаниях во время своего визита в Николаев. Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

На кадрах видео заметно, как журналист Иван Казора пытается получить от Порошенко комментарий относительно обещанной реконструкции Соборной площади Николаева и ремонта автодорог. По словам журналиста, глава украинского государства вместо ответа на вопрос схватил рукой микрофон, отклонил его вниз и прошел мимо. После этого журналиста оттеснила охрана.

https://www.facebook.com/andrey.lohmatov/videos/2063620837002969/

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года украинский неонацист из карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Толмачёв отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко из-за «скучного выступления» последнего на церемонии награждения участников Invictus Games.

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