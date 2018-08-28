Багдад, 28 августа, 2018, 07:31 — ИА Регнум. По данным международной консалтинговой компании Mercer, столица Ирака — Багдад — признана в очередной раз худшим городом мира, сообщает 28 августа Kurdistan.ru.

Американские танки в Багдаде. 2003

Исследование учитывало в своей оценке ряд факторов, в частности, политическую стабильность, уровень преступности и тому подобное. Среди 231 города Багдад вновь, как и в 2014 году, оказался на последнем месте.

Лучшим городом мира признана столица Австрии — Вена.

Напомним, Ирак на протяжении десятилетий страдает от террористической угрозы, вызванной боевыми действиями. Начиная с 2003 года, когда в страну вторглись вооруженные силы США, террористические акты регулярно происходят на улицах Багдада.