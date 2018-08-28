Париж, 28 августа, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что цена национальной лицензии на охоту будет сокращена в половину, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По случаю второго совещания на высоком уровне по охоте Эммануэль Макрон, который несколько раз выражал свою поддержку практике охоты, согласился снизить цену на национальную лицензию с 400 до 200 евро.

Встреча с представителем национальной Федерации охотников Вилли Шраеном длилась более двух часов. На ней присутствовали министр комплексных экологических преобразований Николя Юло и госсекретарь-министр экологического и солидарного перехода Себастьян Лекорну.

Национальная лицензия, в отличие от лицензии ведомства, разрешает охоту на всей территории Франции. По данным Федерации охотников, она принадлежит только 10% (1,2 млн французов), которые охотятся каждый год.

В мае правительство объявило, что готовит реформу охоты, включая снижение цен на лицензию.

В феврале глава государства обязался продлить сроки охоты на гуся в 2019 году, а Николя Юло начал в августе консультацию по введению квот на охоту. «Мы прекрасно соблюдаем требования квот, — заверили в Федерации охотников.

Организации по защите животных обеспокоены. Лига защиты птиц осудила «жестокое убийство сотен тысяч птиц во Франции». Глава ассоциации защиты птиц отметил, что во Франции один охотится на 64 вида птиц, тогда как 20 из них находятся в красном списке Международного союза охраны природы.

Напомним, охота является частью сельского мира французов. Во Франции существует около 80 тыс. охотничьих ассоциаций.