Каракас, 28 августа, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы начало реализацию программы «Возвращение на родину», целью которой является репатриация беженцев, покинувших страну во время экономического кризиса, сообщает агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

27 августа Венесуэла прислала в Перу самолет для вывоза 92 своих граждан, в том числе 22 детей и четырех беременных женщин, оказавшихся в сложной ситуации в этой стране. Реализация программы репатриации началась одновременно с началом действия масштабной программы по восстановлению экономики.

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Как сообщало ИА REGNUM, беженцы из Венесуэлы зачастую сталкиваются с законодательными ограничениями и ксенофобией со стороны местных жителей в Перу, Колумбии, Бразилии, Эквадоре, а также не могут найти легальную работу. В августе в бразильском штате Рорайма был сожжен палаточный лагерь беженцев, где проживали до тысячи человек.