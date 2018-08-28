Вашингтон, 28 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора выразили поддержку переговорному процессу между Вашингтоном и Евросоюзом по устранению торговых барьеров, сообщает 28 августа Reuters.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Дональд Трамп

«Оба лидера решительно поддержали продолжающиеся дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем по устранению барьеров для более глубоких торговых отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили также другие вопросы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил о том, что ему удалось достичь договорённостей с Мексикой по новому торговому соглашению, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

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