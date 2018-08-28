Москва, 28 августа, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым отдыхали в Туве. Кадры отдыха опубликованы 27 августа пресс-службой Кремля.

Kremlin.ru/events/president/news/58388 Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве

На фотографиях можно увидеть главу российского государства во время путешествия по реке, похода в лесу, сбора грибов и ягод. На кадрах видео, опубликованных телеканалом RT, российский лидер наблюдает в Туве за косулями.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел выходные дни 25−26 августа в Туве.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер уже не в первый раз отдыхает в Туве. Ранее он ездил в республику на рыбалку и охоту.

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