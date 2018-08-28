Москва, 28 августа, 2018, 07:09 — ИА Регнум. На биржевых торгах 27 августа рубль не смог удержать рост. Причиной тому стали, вероятнее всего, заявления представителей ФРС США, и прежде всего ее главы Джерома Пауэлла, на прошедшем в Джексон-Хоуле симпозиуме ФРС о намерениях продолжать повышение процентных ставок, а значит — укреплять доллар, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Тем не менее Пауэлл отметил в своей речи, что пока нет причин роста инфляции в США выше целевого уровня в 2%, а значит, повышение процентных ставок тоже имеет свой предел. На этих заявлениях рубль к вечеру потерял 0,37% по отношению к доллару и упал до 67,47 руб./долл. По отношению к евро рубль подешевел еще сильнее — на 0,82% до 78,77 руб./евро. Тем временем на лондонских торгах нефть Brent к вечеру 27 августа подорожала на 0,9%, до $76,5 за баррель.

С 27 августа вступили в силу новые санкции США против России, запрещающие поставлять в Россию американскую продукцию двойного назначения, но эта новость, скорее всего, на рубль уже никак не влияла, тем более что санкции оказались не такими уж страшными.

Пара EUR/USD 27 августа повысилась на 0,29%, до 1,1679 долл. за евро, похоже, что речи представителей ФРС на нее не повлияли, либо трейдеры прочитали заявление Пауэлла и его коллег как негативное для доллара в среднесрочном аспекте. Сегодня, 28 августа, пара доллар/рубль» опять имеет шанс остаться в коридоре 67−68 руб./долл., а «евро-рубль» — в том же диапазоне 78−79 руб./евро.

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