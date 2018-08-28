Вашингтон, 28 августа, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Главной угрозой для вооруженных сил США являются не Китай и не Россия, пишет бывший полковник армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис в журнале National Interest.

Af.mil Американские военные

«В настоящее время США грозят Китаю, принимая ненужные риски, провоцирует Россию военными учениями у ее границ. Это никак не укрепляет нашу безопасность. Америка предоставляет военные гарантии маленьким странам, которые могут втянуть нас в войну, в которой нам не стоило бы участвовать», — заявляет он.

По его словам, главная опасность американских вооруженных сил заключается в чрезмерном использовании армии и недостаточном развитии военной техники и военных возможностей. Дэвис считает, что США необходимо беречь свои силы и свертывать военные базы по всему миру. Это, по его мнению, поможет укрепить национальную безопасность Соединенных Штатов.

Как сообщило ИА REGNUM, 24 августа журнал National Interest предоставил мнение экспертов о военных сферах, где Россия имеет преимущество над США. По их данным, армия России превосходит американские вооруженные силы в области создания «защитной сферы» при помощи дальнобойных ракетных систем, в общевойсковой сфере и в борьбе в киберпространстве.