Южно-Сахалинск, 28 августа, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Власти Сахалина и японского острова Хоккайдо подписали соглашение о развитии паромного сообщения и экономических обменов. Договорённости достигнуты на традиционном совещании, прошедшем в Японии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru На двустороннем совещании

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Паромная переправа Корсаков — Вакканай в 2019 году отметит своё 20-летие. Паромное сообщение позволяет не только свободно путешествовать туристам, но и совершать деловые поездки японским и российским бизнесменам. С 1999 года оператором паромного сообщения была японская судоходная компания, но с 2016 года, стараниями сахалинских властей, перевозки на линии Корсаков — Вакканай стало выполнять российское ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Рейсы на международной морской линии выполняет морской катамаран «Пингвин».

"Вопросы развития паромного сообщения между Корсаковом и Вакканаем очень заинтересовали японскую сторону. Встреча прошла в атмосфере дружбы и конструктивного диалога. Российская и японская сторона обменялись мнениями и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Укрепление и расширение экономического партнерства мы обозначили как ключевую задачу в развитии отношений Японии и России», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сергей Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, паромное сообщение между Корсаковом и Вакканаем открылось 8 августа 2018 года. Время в пути от Корсакова до японского порта в одну сторону составляет 3,5 часа, стоимость билета в один конец для взрослого — 7800 рублей, для ребенка от 6 до 12 лет 3900 рублей.