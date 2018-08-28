Казань, 28 августа, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии прекратил производство по делу, в котором налоговая служба пыталась обанкротить производителя запчастей для вертолётов — ЗАО «Авиастроительная корпорация «Русич», ранее выполнявшее несколько госзаказов на поставку запчастей для вертолётов Ми-8 для нужд МЧС России. Дело о банкротстве прекращено 27 августа 2018 года, но определение суда может быть ещё обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Filip Vidinovski Вертолёт Ми-17

Напомним, корпорация существует в столице Татарии с мая 2006 года, создана для производства вертолётов, самолётов и запчастей к ним. Учредителями выступали Рашид Нугаев и Ольга Акулова. В 2014 году компания была основным акционером ОАО «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолёты-МИ +», которое позиционируется как крупное российское предприятие по модернизации и переоснащению вертолетов.

Одноимённый правопредшественник данной компании (ОАО «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолёты-МИ») известен получением госконтракта в 2002 году на ремонт 19 вертолетов Ми-17−1В, поставленных в Турцию, на 13,5 млн долларов. Когда победитель тендера был объявлен, генерального директора компании Александра Талова обвинили в незаконном предпринимательстве и инициировали возбуждение уголовного дела. Представители «Рособоронэкспорта» заявили, что у компании «Вертолеты-Ми» нет лицензии на ремонт военной техники за рубежом, на что казанское предприятие парировало, что техника — гражданская и ремонтировать они её имеют право. Контракт был заключён, на работы был взят кредит под залог 70% акций. В период исполнения контракта претензии к компании возникли у иных кредиторов, был подан банкротный иск к предприятию, и реализацию турецкого контракта приостановили. Уже в декабре 2007 года предприятие было признано банкротом, а в Казани была зарегистрирована новая компания со схожим названием, но с плюсом в конце.

«На основании решения собрания кредиторов должника от 8 сентября 2008 года списано неликвидное имущество должника на общую сумму 12 000 000 рублей. На собрании кредиторов от 7 октября 2008 года принято решение о замещения активов должника, в результате было создано ОАО «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты — Ми +», в уставной капитал которого внесено все имущество должника оценочной стоимостью 92 580 000 рублей, выпущены акции оценочной стоимостью 90 170 000 рублей», — отмечалось в определении суда по делу о банкротстве «Вертолёты-МИ».

Примерно в тот же период — банкротства этого ОАО появилась и корпорация «Русич», рядом с которой также фигурировал Александр Талов. Именно он, когда в первый раз корпорация чуть было не дошла до банкротства, предложил выплатить все её долги. Корпорация к тому же была правопреемником в реестре долгов компании «Вертолёты-МИ», переняв на себя права одного из кредиторов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая попытка обанкротить корпорацию «Русич» была предпринята налоговой службой 23 марта 2016 года. Дело дошло до внешнего управления, которое продлилось с середины апреля 2017 года по июль 2018 года. 10 июля 2018 года производство по делу было прекращено в связи с погашением всех требований кредиторов. На тот момент в реестр были внесены требования на сумму более 99,656 млн рублей, а среди кредиторов были Максим Талов, Ольга Акулова.

«Платежным поручениям №157 от 11.05.2018 г. ООО УК «Тулпар Аэро Групп» по договору целевого займа от 11.05.2018 года, заключенного с Таловым А.А., перечислило на специальный банковский счет должника денежные средства в размере 10 597 380,81 рубля», — отмечается в определении суда и уточняется, что эти деньги и последующие, перечисленные 15 мая, в общем размере 99 656 498,42 рубля «направлены внешним управляющим на погашение реестра требований кредиторов должника».

Таким образом, Александр Талов погасил все долги корпорации. ООО УК «Тулпар Аэро Групп», которая выдало займ для этих целей, зарегистрировано в Высокогорском районе Татарии и по основному виду деятельности занимается авиаперевозками.

24 июля 2018 года налоговая служба повторно обратилась в Арбитражный суд Татарии, требуя признать корпорацию «Русич» банкротом, предъявив претензии на 45 600 054,63 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагался участник Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство». 31 июля дело к производству было принято, а 27 августа 2018 года суд прекратил производство по нему. Подробности не сообщаются, решение суда пока не изготовлено.