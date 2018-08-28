Вашингтон, 28 августа, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за письма, полученного от представителя Северной Кореи Ким Ён Чоля, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Gage Skidmore Майк Помпео

Отмечается, что содержание письма неизвестно, однако после его прочтения Трамп решил отменить поездку Помпео в КНДР. В ходе визита госсекретарь должен был представить северокорейской стороне нового специального представителя Стивена Бигана. Издание отмечает, что Трамп, вероятно, разочаровался отсутствием прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, в сентябре 2018 года должна состояться еще одна встреча главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в котором высказала сожаление по поводу отмененного визита в КНДР. В свою очередь, Помпео предложил сохранять динамику диалога между странами для скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова.