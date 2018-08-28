Псков, 28 августа, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Министерство культуры России готово оказать помощь Псковской области в реконструкции стен Псковского кремля, заявил глава минкульта Владимир Мединский во время посещение кремля.

Sachkv Псковский кремль

«Я не видел ни одной крепости в мире, чтобы стены были закрыты. Боевые ходы надо открывать. Это хороший туристический маршрут. Давайте сделаем, мы поможем», — заявил он.

Сообщается, что основные работы по реставрации Псковского кремля проходили в 1980-х годах и с тех пор полномасштабной реставрации не было, Кремль реставрировался лишь локально. По словам председателя госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елены Яковлевой, одной из основным проблем Псковского кремля является необходимость реконструкции деревянной кровли стен.

Напомним, первое упоминание о Псковском Кроме (кремле) появляется в «Повести временных лет» в XII веке. Однако археологические раскопки показали, что первые поселения на территории Крома датирутся серединой первого тысячелетия нашей эры. Псковский кремль является объектом культурного наследия России.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил о создании федерального музея-заповедника в Пскове, в состав которого также войдут Псковский кремль и Изборская крепость.