Лондон, 28 августа, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Во время празднования карнавала в Ноттинг-Хилле в Лондоне полиция задержала 373 человека за различные правонарушения, сообщает портал лондонской полиции.

DulcieLee Лондонские полицейские

«За выходные было изъято 36 образцов оружия, а также арестовано 373 человека. Мы ожидаем, что это количество увеличится», — заявил сотрудник полиции.

Отмечается, что безопасность на мероприятии обеспечивали около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов. Такое большое количество полицейских было вызвано на мероприятие из-за участившихся сообщений о насилии на карнавале.

Напомним, карнавал в Ноттинг-Хилле ежегодно проводится с 1966 года. Основными участниками карнавала являются выходцы из Карибского региона, которые начали массово селиться в Лондоне с 1960-х годов.