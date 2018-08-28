Москва, 28 августа, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Изменения в уставе МГУ имени Михаила Ломоносова, отстраняющие коллектив и студентов вуза от принятия устава учебного учреждения, не нарушают право преподавателей и студентов на самоуправление. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Marizavarzina МГУ

По уставу, высшим органом управления вуза является конференция научно-педагогических работников. Она избирает ученый совет, по представлению которого решаются другие наиболее важные вопросы деятельности университета. Ученый совет осуществляет общее руководство деятельностью вуза и вправе инициировать поправки в его устав.

Таким образом, отмечают в пресс-службе, действующая редакция устава по-прежнему гарантирует участие научно-педагогических работников и студентов в решении важнейших вопросов деятельности Московского университета. Что касается поправок, утвержденных постановлением правительства РФ, они никоим образом не нарушают права научно-педагогических работников и студентов на самоуправление, подчеркнули в МГУ.

27 августа на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, вносящее поправки в устав МГУ. Из девятого пункта документа исчезло упоминание о том, что устав университета, а также изменения к нему принимает конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и студентов. В новой редакции устава говорится, что поправки к нему сможет предлагать лишь ученый совет вуза. Кроме того, в документе более точно оговорены основания для отчисления из вуза обучающихся.

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