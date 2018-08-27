Санкт-Петербург, 28 августа, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга может подорожать до 47 рублей из-за возросшей себестоимости, заявил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин на бюджетных слушаниях в законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Dn 178 Метро. Санкт-Петербург

По его словам, в настоящее время рассматриваются два сценария по тарифам на проезд в петербургском транспорте в 2019 году. Первый сценарий предполагает текущую стоимость проезда без повышения тарифа, второй — повышение стоимости на проезд в метро до 47 рублей, а на наземном транспорте — до 42 рублей за поездку.

При этом отмечается, что себестоимость проезда на метро к 2019 году вырастет на 8 рублей и составит 59,3 рубля. Чтобы дополнительно не повышать стоимость проезда, транспортным предприятиям города необходимо будет выделить дополнительные 937,8 млн рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказался против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Окончательное решение по этому вопросу будет принято осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава петербургского городского комитета по транспорту Александр Головин заявил, что планов повышать стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга нет. По данному вопросу чиновник сослался на мнение губернатора Георгия Полтавченко.