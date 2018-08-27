Вашингтон, 28 августа, 2018, 02:03 — ИА Регнум. В связи с кончиной сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна государственный флаг над Белым домом и другими учреждениями будет приспущен. Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, распространенного его пресс-службой.

U.S. Air Force Флаг США

«Несмотря на наши политические разногласия я уважал сенатора Джона Маккейна за его службу нашей стране, в его честь сегодня я распорядился приспустить флаг США до его похорон», — отметил Трамп.

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На траурной церемонии в конгрессе 31 августа речь произнесет вице-президент Майк Пенс, отмечено в заявлении. Трамп попросил присутствовать на похоронах своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни от онкологического заболевания. Его тело предадут земле 2 сентября. Президента США на похоронах не будет.

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