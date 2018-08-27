Вашингтон, 28 августа, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Сенатор США Джон Маккейн, обращаясь к согражданам перед своей кончиной, подверг критике политику президента Дональда Трампа. Прощальное послание политика зачитал его представитель в эфире телеканала NBC.

U.S. Marine Corps Джон Маккейн

Маккейн заявил, что американцы ослабляют величие страны, когда прячутся за стенами вместо того, чтобы обрушивать их. Таким образом сенатор намекнул на Трампа, не называя его по имени. Возведение стены на границе США и Мексики — одна из инициатив действующего главы США.

«Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с племенной враждой, сеющей рознь, ненависть и насилие по всему миру», — также отметил Маккейн.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года от опухоли мозга. Он не раз подвергал жёсткой критике действия президента Дональда Трампа. Также сенатор были известен резкими высказываниями в адрес России.

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