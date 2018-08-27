Найроби, 28 августа, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Рыбак из Кении, 23-летний Хамиси Омари был убит бегемотом у озера Виктория, сообщает кенийское издание The Standart.

Бегемот

Отмечается, что рыбаку в прошлом году удалось спастись от нападения крокодила на том же месте, где произошла трагедия с участием бегемота. Омари рыбачил в лодке на озере в паре с Эндрю Одуором. Бегемот толкнул лодку, в результате чего Омари выпал из неё и был атакован животным. Его тело нашли на следующий день.

«Мы полагаем, что у бегемотихи недавно были роды, поэтому она и была такой агрессивной», — заявил Одуор.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа на озере Найваша в Кении бегемот напал на 65-летнего китайского туриста. Бегемот предпринял атаку, когда туристы пытались сфотографировать его в естественной среде обитания. В результате нападения мужчина по фамилии Чжан погиб, а его знакомый отделался ушибами.