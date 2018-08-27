Москва, 28 августа, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Ашраф Гани

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы афганского урегулирования. Глава Афганистана поддержал идею организации переговоров в Москве, однако предложил перенести встречу из-за необходимости сформировать консолидированную позицию властей Афганистана по данному вопросу, в том числе из-за недавно произошедших кадровых перестановок в силовом блоке страны.

«Была достигнута договоренность о совместной проработке новой даты встречи по дипломатическим каналам», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, консультации в Московском формате по Афганистану запланированы на 4 сентября. К переговорам были приглашены представители 12 государств, однако 22 августа госдеп США заявил об отказе от участия во встрече. Также 23 августа от участия в переговорах заявил и Афганистан, подчеркнув, что процесс по мирному урегулированию в республике должен проводиться под руководством Афганистана.