Бухарест, 28 августа, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо поддерживать добрососедские отношения с Россией несмотря на разногласия по этому вопросу среди стран — членов ЕС, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на конференции в Бухаресте.

Sandro Halank Хайко Маас

По его словам, добрососедские отношения с Россией способствуют укреплению безопасности Евросоюза. Также Маас раскритиковал санкционную политику США, заявив, что после введения санкций против России, Китая и Турции Соединенные Штаты могут ввести санкции и против других стратегически важных торговых партнеров ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что существование военного блока НАТО может оказаться под вопросом, если сформируется новая стратегическая реальность. По его словам, главным приоритетом ЕС должна стать сильная и суверенная Европа.