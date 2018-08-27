Черкесск, 28 августа, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Обнаружение на склоне Эльбруса тела альпинистки из Ленинградской области, погибшей в 1987 году, позволило установить судьбу группы из пяти человек, которая исчезла при восхождении на высочайшую вершину Европы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Карачаево-Черкессии.

Эльбрус

Женские останки, личные вещи и альпинистское снаряжение были найдены на высоте 4 тыс. метров. Хорошо сохранились паспорт и другие документы, деньги, а также авиабилеты из Москвы в Минеральные Воды и обратно и багажная квитанция.

Личность погибшей удалось установить — это Елена Базыкина, родившаяся 25 декабря 1951 года в городе Новая Ладога. В составе группы из пяти человек, руководил которой, предположительно, инструктор по фамилии Лыков, альпинистка отправилась покорять вершину в апреле 1987 года.

С восхождения группа не вернулась, поиски пропавших альпинистов результата не дали. Место трагедии обнажилось только теперь, благодаря таянию снега ледников из-за аномально теплого лета.

По данным экспертизы, на теле погибшей имеются множественные переломы. Такие травмы характерны при попадании человека под снежную лавину.

Следователи в настоящее время устанавливают возможных родственников женщины. Запланированы поиски тел других участников восхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, об обнаружении на склоне Эльбруса погибшей более 30 лет назад женщины стало известно 25 августа. Тело эвакуировали спасатели.