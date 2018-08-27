Нью-Йорк, США, 27 августа, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Свыше трех тысяч человек были эвакуированы с острова Свободы в Нью-Йорке после взрыва, прогремевшего недалеко от знаменитой статуи, сообщает 27 августа телеканал ABC.

Статуя Свободы

По информации телеканала, взрыв произошел из-за неосторожности строителей. Взорвались три баллона с пропаном, после чего произошел пожар.

Пострадал один человек, получивший ожог.

Пожар уже потушен, остров и статую Свободы открыли для туристов.