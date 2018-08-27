ВСУ обстреляли осколочными гранатами село в ДНР
Соледар, ДНР, 28 августа, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили около тридцати гранат из АГС по селу Васильевка, сообщили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Vitaly V. Kuzmin
Автоматический станковый гранатомёт
Помимо гранат оккупанты применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Обстрел начался в 21:25 мск со стороны населённого пункта Новосёловка.
Напомним, ранее украинские войска обстреляли поселок Ленинское из запрещённых 120-мм минометов.
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