Соледар, ДНР, 28 августа, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили около тридцати гранат из АГС по селу Васильевка, сообщили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Автоматический станковый гранатомёт

Помимо гранат оккупанты применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Обстрел начался в 21:25 мск со стороны населённого пункта Новосёловка.

Напомним, ранее украинские войска обстреляли поселок Ленинское из запрещённых 120-мм минометов.

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