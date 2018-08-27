Дамаск, 27 августа, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Боевики, принявшие решение вернуться к мирной жизни, за сутки сдали властям Сирии 11 тонн снарядов и патронов, а также 231 единицу оружия, сообщил 27 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению Алексей Цыганков.

Минобороны России

Сдача оружия и боеприпасов проходила на юго-западе Сирии.

В северной части страны, примыкающей к зоне «Идлиб», продолжаются обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, скопившихся в идлибской зоне деэскалации.

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«В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Бариша, Икко, Кермель, Сафсафа, Келлаз провинции Латакия, районов Халидия, Виляль, Мараанз, Маканис-Эд-Дувайри (трижды), Захр-Эль-Джайа, северо-западной окраины города Алеппо, населенного пункта Абу-Дали провинции Хама», — сообщил Алексей Цыганков.

Российские военные и медики 27 августа раздали жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны, а также оказали врачебную помощь 242 людям, в числе которых 123 ребенка.